»Vi skulle gerne ramme mange generationer«

Der var ikke meget nyt fra vores egen tid, da DR mandag præsenterede sine kommende store satsninger. Både dokumentar og drama har i de kommende år snuden nede i dansk historie.

Allerede næste år viser DR en ny dramadokumentarisk serie i fire dele om Danmarks og Grønlands fælles fortid. I 2021 er det nemlig 300 år siden, at den dansknorske præst Hans Egede gik i land på Håbets Ø i Grønland, og siden har Danmark og Grønland delt historie. Den nye historiske serie vil have fokus på netop den fælles grønlandske historie fra missionen i Grønland i 1721 og frem til i dag.

»Både ’Historien om Danmark’, ’Grænseland’ og ’Frederik IX’ har jo vist, at det faktisk er muligt at samle danskerne om historieformidling, sådan på den helt brede klinge«, forklarede Henrik Bo Nielsen, direktør for kultur, børn og unge, på et pressemøde, hvor DR præsenterede de kommende større satsninger.