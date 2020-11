Hver dag risikerer 6.000 børn at dø under corona: Rystede kunstnere råber verden op med gigantisk værk

Kunst. 6.000 børn, der risikerer at dø af corona, er mange. Men hvordan banker man det budskab ud i verden? At flere lande på kloden ikke har råd til sundhed, lægehjælp og coronavacciner, og at børnene er blandt de mest sårbare? Hvordan bruger man sine kunstneriske evner til at vække verden?

Kunstnerne Claire og Jamie Wardley fra det britiske kunstnerkollektiv Sand In Your Eyes bestemte sig for at gå op i så store formater, at deres budskab kan ses fra luften, skriver flere britiske medier, herunder ITV. Med et land art-værk, der består af 6.000 legende børn og fylder 11.000 kvadratmeter, har de fastfrosset Unicef’s budskab fra tidligere i år: at der hver dag under pandemien er 6.000 børn i verden, som risikerer at dø af corona på grund af fattigdom og manglende adgang til læger, medicin, sanitet og hospitaler.

Børnefigurerne er først skabt som store skabeloner i naturtro børnestørrelse. Derpå er figurerne lagt på jorden, så kunstnerne og deres hjælpere har kunnet spraymale hvidt uden om dem, som det kan ses på små film hos medier som Belfast Telegraph.

Værket kan ses nær Hebden Bridge i engelske West Yorkshire. Her træder 6.000 legende børn nu frem af dét grønne græs, som så mange velstillede børn har at lege på. Nogle spiller fodbold, nogle leger med deres forældre, nogle danser, hopper eller kører på løbehjul. Men alle leger – som børn skal have lov til, kan man nærmest høre kunstnerparret sige. Parret, der selv er forældre, blev inspireret til værket efter at have set en tv-udsendelse om coronaramte børn i det i forvejen plagede Yemen. De var rystede og gav sig til at læse mere, og de stødte på Unicef’s rapport om, at corona i en giftig cocktail med global ulighed kan føre til 6.000 døde børn om dagen. Det var her, de stillede sig selv spørgsmålet som kunstnere: Hvordan viser man et tal så stort som 6.000 børn? Svaret kan ses, så længe malingen holder.