Generalsekretær i UNICEF Danmark beder om hjælp: 6.000 børn risikerer at dø af corona hver dag

jeg gør nu noget, jeg ikke normalt gør: Jeg beder af hele mit hjerte om hjælp. Hjælp til, at vi kan få mad frem til verdens sultne børn. Og hjælp til, at vi kan få rent vand frem til tørstige børn. Hjælp til, at vi kan få medicin frem til syge børn. Hjælp mig med at hjælpe verdens børn, skriver Karen Hækkerup i dette debatindlæg.