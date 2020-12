Magien slukkes: Supertrist for publikum, at historierne om nøddeknækkeren og den kæmpestore pære nu lukker ned

Skal der jules med eller uden juletræ? Slik eller frugt? Engle eller spøgelser? Tiden er inde til de store diskussioner i familien: Skal julen bare have alt, hvad den kan trække, eller skal man forsøge sig uden klimabelastende juletræ, gaveregn og sukkerræs?

Det Kgl. Teater har med sine to tilbud til familien imidlertid dækket sig godt ind. Valget er frit mellem traditionens overdådige nostalgi eller fabulerende granfri nytænkning, alt efter om du tager et barn ved hånden og går ind til det store sukkerchok i ’Nøddeknækkeren’ på den prægtigt guldrandede Gl. Scene eller følger ’den grønne linje’ i ’Den utrolige historie om den kæmpestore pære’ i Skuespilhusets rene, moderne rammer. Det er præcis så bredtfavnende og børnevenligt, som nationalscenen har fået besked på at være i den netop indgåede tilskudsaftale.

Men med gårsdagens coronanedlukning skulle det vise sig at blive en alt for kort fest. Hårdt for teatret, såvel som for de andre berørte scener i det i forvejen hårdt pressede teaterliv. Og supertrist for publikum, der ellers i de seneste måneder i udstrakt grad har opsøgt teatrene. Måske er der håb for ’Den utrolige historie om den kæmpestore pære’, der spiller et godt stykke ind i januar.