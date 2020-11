Prinsesse Dianas bror og britisk kulturminister sender usædvanlig bøn til Netflix

Den britiske kulturminister, Oliver Dowden, beder nu – relativt usædvanligt – Netflix om at gøre det tydeligt, at tv-serien ’The Crown’ er fiktion.

»Jeg frygter, at en hel generation af seere, som ikke selv har oplevet disse begivenheder, vil tage fejl af fiktion og virkelighed«, siger den konservative kulturminister til The Mail on Sunday.

Og tilføjer, at han i denne uge har tænkt sig at skrive til Netflix og udtrykke sin bekymring og bede om, at man udstyrer hvert afsnit med en såkaldt health warning, der gør seerne klart, at der er tale om fiktion.

»Det er et stykke smukt produceret fiktion, så Netflix burde gøre det meget tydeligt, at det er netop det, det er«, siger Oliver Dowden.

Peter Morgans tv-serie ’The Crown’ er i fjerde sæson nået til det britiske nationaltraume, ægteskabet mellem prins Charles og Diana. En øm byld i Det Forende Kongerige, der betyder, at britiske debattører og historikere er blevet endnu mere nøjeregnende med, hvad der er sandt og falsk i Netflix-serien.

Også prinsesse Dianas lillebror, Charles Spencer, sagde forleden til tv-stationen ITV, at han mener, at ’The Crown’ »ville gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved at markere i begyndelsen af hvert afsnit, at det her ikke er sandheden«, men at »der er tale om en fiktionsserie baseret på virkelige hændelser«.

Selv har den 9. jarl af Spencer ikke set mere end et par episoder, fortæller han i programmet ’Lorraine’.

Historikere har i de seneste uger i britiske aviser skrevet lister over, hvad der er facts, og hvad der er fiktion i serien. Flere debattører mener, at prinsesse Diana har fået lige lovlig meget medvind i serien.

»Nulevende menneskers ord og handlinger er blevet opfundet for at passe til et plot, der kunne være skrevet af Dianas største fans. ’The Crown’s fake history er lige så undergravende som fake news«, har The Guardians klummeskribent Peter Jenkins tidligere skrevet.