Manden lignede jo et skolebarn: Pludselig taler alle om Donald Trumps skrivebord

Det første folk, hæftede sig ved, da USA’s præsident, Donald Trump, holdt pressemøde i torsdags, var, at han sagde, at han selvfølgelig vil forlade Det Hvide Hus, hvis valgmandskollegiet peger på Joe Biden, når de træder sammen 14. december. At Trump måske erkender sit nederlag, er nye toner, og det trak overskrifter verden rundt i timerne efter.

Men så begyndte folk at tale om noget andet – og det gør de stadig. Størrelsen på Donald Trumps skrivebord. Hvorfor var det så lille? Manden lignede jo et skolebarn, der lige var begyndt i skole og slet ikke verdens mest omtalte – og måske også indflydelsesrige – præsident.

På pressemødet blev der ikke talt om det lille skrivebord, men da billederne af Trump og det lille elegante bord kom ud, talte folk ikke om andet, skriver The Guardian.

På Twitter væltede det frem med opslag, hvor folk hånede Trump for at være den lille uartige dreng, der var sendt hen til børnebordet, mens de voksne spiste kalkun ved voksenbordet i anledning af thanksgiving. Andre frydede sig over, at bordets størrelse understreger, at Trumps indflydelse er ved at skrumpe, mens nogle mente, at billedet måtte have været udsat for Photoshop, for så lille et bord kan man da ikke byde verdens mægtigste mand.

Hvad Trump selv mener om bordet, er uvist, men han vil nok hævde, at det var et kæmpe bord. Han er en mand, der går op i størrelser og er blevet rasende, når folk har drillet ham med hans små hænder, og at der mødte færre frem til hans indsættelse i 2017 end til Barack Obamas fire år tidligere. Den slags giver Trump ikke noget for, og han har selv sagt, at man ikke behøver bekymre sig om størrelser, når det kommer til ham ...

Uanset hvad, så var bordet faktisk ret lille. Måske har nogen tænkt, at det var en sjov måde at drille præsidenten på. Eller også hænger det sammen med, at bordet normalt bruges, når præsidenten skal underskrive en lov og derfor er gjort bevidst lille, så der er plads til mange mennesker rundt om bordet, som kan være med på et billede sammen med præsidenten.

Sådan et foto skulle der ikke tages i dette tilfælde. Til gengæld blev der taget et billede af en orange mand med gult hår og små hænder ved et meget lille bord.