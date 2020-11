Jeg deler drug med Obama. Det var en lettelse at opdage

Barack Obamas erindringer sætter ifølge Politikens chefredaktør Christian Jensen en helt ny standard for politisk litteratur.

På trods af min chefs løfte om, at bogen vil give mig fornyet tro på demokratiets kraft, kommer jeg ikke til at læse de 880 sider. Jeg føler behov for at få genbekræftet troen, så det er ikke et statement, når jeg springer ’Det forjættede land’ over.

Måske har det en lille smule med længden at gøre. Og i stablen af bøger på natbordet ender jeg også næsten altid med at vælge skønlitteraturen. Og helst historier, hvor der ikke sker en skid. Jeg har bare ikke brug for mere spænding i tilværelsen. Særligt ikke i år, hvor verden disker op med rigelige mængder uro og usikkerhed.