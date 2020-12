Mærker du også en gryende optimisme? Den kan du godt glemme

Skal vi arkivere 2020 som et rædselsår? Eller hører du også en optimistisk stemme sige, at det måske ender godt? Camilla Stockmann lader i denne uges kulturkommentar den indre optimist og pessimist udkæmpe et slag for at se, hvem der har fortjent at sejre her ved årets udgang.