Politikere efter opråb fra Roskilde Festival: Nu skal kulturministeren i sving

En stribe partier i Folketinget lægger nu massivt pres på kulturminister Joy Mogensen (S). Hvis fadøl, crowdsurfing og live musik skal blive til virkelighed på de danske festivaler næste sommer, er Kulturministeriet og regeringen nødt til at komme op i et helt andet gear, lyder det fra Venstre, DF, SF, Konservative og Radikale.

»Festivalerne har behov for at vide, hvad de kan planlægge ud fra, og derfor må Kulturministeriet og myndighederne gå i dialog med dem nu om mulige scenarier og kompensation«, siger Charlotte Broman, kulturordfører for SF.

»Festivalerne løber en kæmpe risiko. De kan ikke bare vente et par måneder. Det kræver enorm planlægning at afholde så store begivenheder. Jeg er i det hele taget så træt af den tilbageholdenhed, som regeringen arbejder med. Man ender med at skade kulturen«.