Musiklivet har siden marts råbt op. Uden at blive hørt. Nu bruger de Roskilde Festival som rambuk ind i den politiske samtale

Det er alt eller intet. Så enkelt og kompromisløst melder Roskilde Festival ud om næste sommers festival. Enten er der festival med over 100.000 mennesker på en mark. Eller også er der ingenting.

I en tid, hvor landsdele bliver lukket ned, og restriktionsskruen strammes uge for uge, har vi brug for at drømme. Brug for at forestille os, at den ødelagte verden faktisk godt kan blive sat sammen igen.

Ikke mindst, hvis du er ung.