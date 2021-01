Sprogforsker: Enten taler Jakob Ellemann den enorme krise ned med dette ord, eller også er der gang i en sprogforandring

Vi troede, at vi med vores farvel til 2020 kunne undgå de værste ulykker og skandaler. Allerede her halvanden uge inde i det nye år ser 2021 ud til at byde på lige så meget dramatik som sidste år.

Knap havde rådhusklokkerne bimlet af nytårsaften, før tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at han forlod partiet Venstre efter 40 år. Et par dage inden havde Inger Støjberg trukket sig fra næstformandsposten i partiet, nogle ville sige, at hun var blevet smidt ud af ledelsen, og forleden kom det så frem, at uvildige advokater hyret af Folketinget vurderede, at der var grundlag for at rejse en rigsretssag mod Støjberg.

Det fik kommentatorer til at betegne situationen i Venstre som »kæmpestor krise«, »Venstres skæbnestund« og udtrykke, at medlemmerne i Venstre var i »sorg og chok«.

Aftenshowet havde derfor i årets første udsendelse hevet partileder Jakob Elleman-Jensen ind i studiet for at høre: »Hvordan synes du egentlig selv, det går?«. Til det svarede Ellemann: »Det er en træls situation, vi står i«.