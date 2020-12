»Det tangerer det upassende«: Mediechefer revser Mette Frederiksens brug af Facebook. Statsministeren svarer igen

Statsminister Mette Frederiksen er havnet i infight med de danske medier, der beskylder hende for at være »selvpromoverende« og for at kommunikere for meget gennem Facebook. Almindelige mennesker kan også stille kvalificerede spørgsmål, svarer statsministeren.