»Hvis nogen fra Aarhus Kommune sniger sig ind, har jeg over 120 liter håndsprit på lager«

Nu slukkes kulturlivet resten af året i store dele af landet. Og folk bør afholde sig fra at krydse kommunegrænser for at tage på museum, lyder det fra myndighederne. I Randers Regnskov har de dog ikke tænkt sig at tjekke folk.