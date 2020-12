Er 'Julefeber' også for uhyggelig til dit barn?: Svagtseende nisse skal redde julen i julekalender til ørerne

8. december: Elitesoldaterne der viste sig at være krigsforbrydere 8. december: Elitesoldaterne der viste sig at være krigsforbrydere

De skulle have været the good guys. I stedet skabte de en krigerkultur. Konkurrerede internt om, hvem der havde flest døde afghanere. Lod nye soldater få deres bloddåb, når en krigsfange skulle slås ihjel. I det her afsnit fortæller Politikens forsvarsredaktør Jacob Svendsen om de australske SAS-elitesoldater, der er blevet hyldet som helte. Men som har vist sig at være krigsforbrydere. Med både civile liv og krigsfanger på samvittigheden. Hvordan kunne det ske?