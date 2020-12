Klap i røven, massage og mobning: Her er fem sager om grænseoverskridende adfærd, der ramte DR i efteråret

Den debat om sexisme og grænseoverskridende adfærd, som har præget dette efterår, rykkede hurtigt ind på gangene i DR Byen.

Adskillige gange har ansatte i DR i løbet af de seneste tre måneder fortalt andre medier om oplevelser i DR, som de ser som udtryk for enten chikane, sexisme eller grænseoverskridende adfærd.

Senest fortæller nuværende og tidligere medarbejdere på ungdomskanalen P3 i dag i Politiken om det, der opleves som grænseoverskridende ledelse. Afdelingen er præget af stresssygemeldinger, og DR’s kulturdirektør erkender, at DR’s ledelse har sat for sent ind for at forbedre trivslen blandt de ansatte på P3.