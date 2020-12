Henrik Palle: Joy Mogensens nytårstale er politikersnak af værste skuffe

Ligesom folkekirken har sin række af skriftsteder, der prædikes over til bestemte lejligheder, har også moderne kulturpolitikere deres samling af citater og formuleringer, der kan tages udgangspunkt i, når ansigtet skal lægges i de rette salvelsesfulde folder og patossen findes frem fra den retoriske skuffe.

Et sådant elsket riv fra populærlyrikkens store antologi er Leonard Cohens »There’s a crack in everything/that’s how the light gets in«, som hidrører fra sangen ’Anthem’, der findes på albummet ’The Future’ fra 1992, og som i øvrigt blev brugt af instruktøren Oliver Stone i filmen ’Natural Born Killers’, men lad nu det ligge.

Kulturminister Joy Mogensen (S) benytter citatet i sin nytårstale til folket på tv-kanalen dk4, og i hendes fortolkning symboliserer det den manglende perfektion, som gør os til mennesker, der kan samles om kulturen i al vores manglende perfektion, hvad enten vi lytter, ser, spiller bold eller bare mærker vores socialdemokratiske hjerter banke, mens et rødt flag smælder i vinden.