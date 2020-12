»Sammenligningen er useriøs«: DR-direktør afviser generelt problem med ledelsen i sin afdeling

DR’s kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen, afviser kritik fra to medarbejdere af, at DR ikke har lavet udskiftninger i ledelsen på P3, selv om fire nuværende og tidligere medarbejdere har klaget over ledelsen, og en række medarbejdere er sygemeldt med stress. Henrik Bo Nielsen siger, at klagerne i stedet udgør en del af baggrunden for en bred trivselsindsats i P3.

Har I vurderet, at der ikke er tale om grænseoverskridende ledelse på P3?

»Vi er kommet til den konklusion, at arbejdet med, at man er bedre til at være sammen og finder en god tone i dagligdagen, skulle forstærkes«.