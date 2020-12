Papirvaregigant skynder sig at undskylde: »Glædelig jul, her er en joke om forældreløse børn«

Britiske Sophia Alexandra Hall på 23 år var på juleindkøb i London, da hun faldt over et julekort med en satiretegning fra et hjem beboet af kaniner.

Ved første øjekast fremmaner tegningen et nogenlunde nuttet scenarie. En buttet kaninmor med forklæde står i en stue med kamin og taler i røret fra en drejeskivetelefon, mens hun sender et blik mod en kaninunge, der netop har væltet en kop med mælk ud over spisebordet og ned på gulvet.

Så er det til gengæld også slut med den hyggelige stemning:

»Er det børnehjemmet?«, spørger kaninmor.

»Jeg vil fandeme have mine penge tilbage«.

Sophia Alexandra Hall, der på Twitter har fortalt, at hun selv er vokset op hos en plejefamilie, delte et billede af kortet og skrev:

»Mig: Passer mig selv i en butik, mens jeg leder efter julekort. Butikken: Glædelig jul, her er en joke om forældreløse børn«.

Hendes tweet skabte ikke ramaskrig, men blev dog retweetet nogle gange. På et tidspunkt nåede det frem til forfatter og dramatiker Lemn Sissay, der også er vokset op med plejeforældre, og han skrev et blogindlæg om det. Heri beskyldte han kortet for at sparke nedad og skrev:

»Forskellen mellem andre ’kort-jokes med kant’ og denne er, at her grines der af et sårbart plejebarn«.

Med Lemn Sissays indblanding tog debatten fart, og Paperchase, den internationale papirvarevirksomhed, der står bag kortet, reagerede hurtigt.

»Tak for at sætte fokus på dette. Vi har øjeblikkelig fjernet kortet fra al salg på vores hjemmeside og instrueret alle butikker om at fjerne det fra hylderne. Det var aldrig vores mening at være ubetænksomme, men vi anerkender, at i dette tilfælde er billedet netop det, og for dette undskylder vi uden forbehold«, lyder det.

Til Deadline News fortæller Sophia Alexandra Hall, at alle børn, der har oplevet at bo i en plejefamilie, kender angsten for at blive sendt tilbage, hvis man træder forkert.

Samtidig fortæller hun, at hun ikke blev oprørt af at finde kortet.

»Jeg blev på overvældende vis helt følelseskold, hvilket er mærkeligt at sige – men yeah. Jeg var ikke overrasket over at finde et kort, der lavede sjov med mennesker som mig, i en mainstreambutik. Og jeg tror, at det er det problem, vi bør fokusere på«.