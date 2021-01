Ny dokumentar lader os se prins Henrik på en ny måde: Først nu forstår vi rimeligheden af hans mange protester

En epoke er ved at være slut. De mindre børn, der vokser op nu, aner ikke, hvem prins Henrik var. Det gik op for mig for et par dage siden, da jeg spurgte min yngste søn, om han ville være med til at se dokumentaren ’Dronningens mand’, som jeg her skriver om, og som sendes søndag på DR 1. Jeg tænkte, at det ville være fint for drengen at se med, men han svarede tørt:

»Jeg gider sgu ikke se en dokumentar om Hans Henrik«.

Hans Henrik ligefrem?