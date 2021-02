Thomas Bredsdorff: Kvinder kan være lige så store idioter som mænd. Men de kan altså også være lige så begavede

De var modige, de kvinder, der trådte frem for mere end hundrede år siden med krav om stemmeret og alt det andet, mænd havde beholdt for sig selv. Feminister mangler stadig meget, før der er opnået ligeret, men de har da fået opfyldt ét krav – som de for resten aldrig har stillet: at alle har ret til at kalde sig feminister.

I Sverige er det ikke kun en ret, det er en pligt. Ingen politiker fra det yderste venstre og indefter kan nå nogen vegne, medmindre vedkommende, ligesom statsministeren, erklærer sig for feminist. Og selvfølgelig fører svenskerne noget, de kalder en feministisk udenrigspolitik. I Danmark er vi ikke nået helt så vidt, men vi er da godt på vej. Senest har Ekstra Bladets chefredaktør, der blandt andet har ansvaret for avisens Side 9-piger, i vores personaleblad erklæret, at han er feminist.

På kunstens område ligger det lidt tungere. Her kan man ikke klare identitetspolitikkens udfordring ved bare at erklære sig identisk med dem, det er opportunt at ligne. Må en hvid skuespiller lægge stemme til en sort karakter? Det mente Nikolaj Lie Kaas, da han bidrog til animationsfilmen ’Soul’, men er blevet belært om noget andet.

Har man som mandlig kritiker mulighed for at leve sig ind i en kvindes kunst? 1970’ernes skrappeste amerikanske feminister mente absolut nej. De gjorde Sylvia Plath, der døde som 30-årig, til et symbol på den uoverstigelige mur mellem mænd og kvinder.

Jeg tager Sylvias digt ’Spejl’ ned fra reolen og undersøger, hvad jeg kan se i det i dag.