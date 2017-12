6 hjerter: Sylvia Plaths sidste digte raser fra et afsindigt og afmægtigt sted Selve det depressions-producerende fadersamfund står for skud i ’Ariel’, digtsamlingen med den omtumlede udgivelseshistorie. Nu foreligger Sylvia Plaths oprindelige udgave i Peter Laugesens blændende oversættelse.

'Ariel’ hedder de ubegribeligt gode digte, som den amerikanske forfatter Sylvia Plath efterlod på sit bord, inden hun i 1963, 30 år gammel, forseglede døren ind til sine sovende børn og stak hovedet i en gasovn. ‘Den oprindelige udgave’ har de fået som undertitel i den nye danske oversættelse, forbilledligt forestået af digteren Peter Laugesen.

I USA klæber betegnelsen bekendelsespoesi også stadig til Plaths navn

Da Plath døde, redigerede hendes mand, digteren Ted Hughes (som havde forladt hende til fordel en anden, eller rettere: som hun forlod, fordi han havde en anden) nemlig manuskriptet til de to forskellige udgaver, der i 1965 og 1966 blev udgivet i hhv. England og USA. Af disse var ingen identiske med Plaths eget udvalg. Hughes udelod bl.a. de mest personfølsomme af Plaths nådesløst personlige digte, både af (et måske misforstået) hensyn til hendes personlige og poetiske renommé og af hensyn til dem, digtene kunne krænke.

Boganmeldelse









Sylvia Plath: Ariel. Den oprindelige udgave. Oversat fra amerikansk af Peter Laugesen. Basilisk, 194 sider, 250 kr.

I 1981 inkluderede Hughes den oprindelige indholdsfortegnelse til ‘Ariel’ i sin udgivelse af Plaths samlede digte, hvilket gjorde ham meget upopulær og gav ham ry som skænder af Plaths eftermæle. Først i 2004 udkom digtene i en restaureret udgave med samme udvalg og rækkefølge som i manuskriptets oprindelige form. I et imponerende forstående og hjerteskærende nøgternt forord til denne udgave redegør Plath og Hughes’ datter, Frieda Hughes (der var to år gammel, da hun lå og sov på den anden side af den forseglede dør) for, hvordan det var et reelt nok dilemma, hendes far stod over for. »Hver af versionerne har sin egen betydning«, insisterer Frieda Hughes.

Bekendelsespoesi

Digtenes udgivelseshistorie er vigtig, fordi den både vidner om, hvor dårlig plads der har været til at gøre det, Plath som kvindelig digter gjorde i sine sidste og på alle måder vilde digte, og fordi den vidner om, og ligefrem har været hjemsøgt af, det både personlige, sociale, økonomiske og litteraturhistoriske stigma, som Plaths tilbagevendende kliniske depressioner var.

At Plaths originale maskinskrevne manuskript med dets overstregninger og rettelser ligesom i forlægget fra 2004 er inkluderet i den danske oversættelse i faksimile, dvs. fotografisk gengivelse, er derfor heller ikke udtryk for nogen sentimental fetich-gørelse af en eller anden helgenagtig digters autentiske håndskrift. Det er sådan, det netop nøgternt dokumenterende historiske arbejde, der må gøres for at rehabilitere Plath som digter, ser ud.

I USA klæber betegnelsen bekendelsespoesi også stadig til Plaths navn, fordi hun i ‘Ariel’ brugte så nådesløst af det personlige stof, og – som Frieda Hughes formulerer det – »gravede alt det frem, der skulle gemmes væk, hvis livet skulle gå videre«.

Bekendelsespoesi er en aldeles afvæbnende betegnelse for den radikale konsekvens, Plath i ‘Ariel’ drager af erkendelsen af, at liv og værk i hendes tilfælde ikke kan skilles. Betegnelsen udvisker, hvor mytiske og symbolske digtene også er. Hvor maleriske de er (Plath var også maler). Det vidner digtene selv om, endelig fri af denne lange historiske introduktion.

Sådan begynder bogens berømte første digt, ’Morgensang’, som beskriver en fødsel, henvendt til den fødte, som, ligesom jeget både er mor og digter, både er barnet og digtet, og som får stemme:

»Det var kærlighed, der trak dig op som et fedt guldur./ Jordemoderen smak dig under foden, og dit skaldede skrig/ Indtog sin plads blandt elementerne«.

Og sådan her lyder det i digtet, der omvendt hedder ’Barnløs kvinde’: »Tom genlyder jeg af det mindste fodtrin,/ Museum uden statuer, storslået med søjler, portåbninger, rotunder./ I min gård springer en fontæne og falder tilbage i sig selv/ Med nonnehjerte og blind for verden. Marmorliljer/ Udånder deres blegnen som duft«.