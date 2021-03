Thatcher forsagede det franske: London er fred, Paris er rædsel. Så bliv hjemme, spis engelsk, lev efter evne og frem for alt - gift dig britisk!

Den primitive kærre slingrer igennem Paris’ snævre gader og så ad en stor boulevard frem til pladsen med guillotinen. Soldater trommer infernalsk og febrilsk, strikkende kvinder skriger på afhuggede mandehoveder ved siden af deres fanatiske mænd som med våben i hånd kræver mere blod og terror. På vognen står en stolt og stovt englænder, som holder en bange fransk syerske i hånden. Begge skal de bøde for revolutionens blodtørst.

Men over vor engelske gentleman er der en glorie af sindsro og en stoisk indsigt i nødvendigheden af hans skæbne. Han går til en søvn bedre end nogen anden. Med den gerning at gå i døden for sin bedste ven og den kvinde, han elsker. I London var han en alkoholiseret advokat, Sidney Carton, en taber i et driftigt borgerskab, i Paris genopstår han som kærlighedens og venskabets værdige martyr.

Sådan er slutningen på Charles Dickens’ mesterroman ’To byer’. Den udkom i 1859 og var for Dickens det andet forsøg i den historiske romangenre, som victorianerne elskede. Fordi den fortalte dem, at de levede i den bedste af alle verdner og tidsaldre. Under dydens dronning Victoria med blikket vendt mod fjerne horisonter og kommende imperier. I stedet for mod Frankrig og omegn, kontinentet på den anden side af Kanalen, Europa, alle dage i bund og grund antiengelsk, fremmedartet og amoralsk. I Frankrig spiser de frøer og snegle, rå grøntsager og rødt kød. Laver tumult, putter hvidløg i maden, flirter frivolt, simpelthen mindre heteroseksuelle og monogame end ordentlige folk.

I Dickens’ fortælling om to byer, hovedstæderne London og Paris, er der ro og regelmæssighed i den første, krise og kaos i den anden.