»Selv Einstein havde en makker«: DR-folk går i rette med Mads Steffensen om 'Monopolet'

»Det var jo mig, der fandt på det for næsten et par årtier siden. Så jeg synes ligesom, at det med dilemmaer hænger ved mig«.

Sådan sagde radiovært Mads Steffensen i sidste uge til Politiken, da han skulle forklare, hvordan han kan tillade sig at lave en ’fornyet udgave’ af P4’s flagskib ’Mads & Monopolet’ hos den kommercielle podcastplatform Podimo efter at have forladt DR ved årsskiftet.

Men udsagnet rummer ikke hele sandheden om tilblivelsen af programmet, der er endt som en af dansk mediehistories største lyttersucceser. I hvert fald ikke, hvis man spørger flere af de personer, der var på P3-redaktion dengang i 2003, hvor ’Monopolet’ blev født. De går nu i rette med Mads Steffensen.

Den daværende producer siger, at programmet blev skabt i fællesskab. En tidligere P3-vært fortæller, at han fik ideen og inspirationen til programmet fra et andet DR-format. Og en tredje siger, at det var ham, der fandt på titlen.