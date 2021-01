Nogen helt ny opfindelse er svenskerne åbenbart ikke: 9.000 år gammel menneskeknogle er fundet nord for Stockholm

De har været der længe, svenskerne. Derovre øst for verdens navle. Nogle gange har vi slået dem i kamp. Andre gange er det gået mindre godt. Og at der har levet mennesker i Sverige i adskillige årtusinder, er der ikke meget nyt i.

Når det alligevel regnes for lidt af en sensation, at man nu har fundet stumper af menneskekranier i området Dalarne nordvest for Stockholm, er det, fordi knogler ellers aldrig overlever ophold i områdets sure moræneler.

Foto: 10500 Dalarnas Museum/tt/Ritzau Scanpix

Ikke færre end seks brændte kraniestumper er fundet af arkæologer i landsbyen Skattungbyn i Orsa kommune, og de er siden blevet dateret til omkring år 7.000 før vor tidsregning, skriver Aftonbladet. Hvilket ifølge Dalarnes museum er en sensation, da man ganske vist før har fundet tidlige bopladser fra stenalderen på egnen, men aldrig før har fundet menneskeknogler eller grave.

Knoglefundet blev gjort på et sted, hvor man i vikingetiden fremstillede jern, og arkæologerne mener, at vikingerne simpelthen er kommet til at grave en stenaldergrav i stykker.

Grunden til, at kraniestumperne i modsætning til andre gamle knogler har overlevet så længe i moræneleret, er ifølge eksperterne, at de er blevet brændt og derfor ikke nedbrydes i samme hast i sur jord.