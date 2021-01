4 hjerter: Drømmende nocturner blev intense i tom, næsten mørklagt DR-koncertsal

Ingen publikummer i den store sal i DR Koncerthuset. Kun dæmpet lys i form af stemningsfulde stjerner fra små projektører. Man kunne se det, hvis man loggede ind på DR’s Facebookside.

Koncertsalene er igen lukket ned, men ligesom i foråret har DR besluttet alligevel at gennemføre Torsdagskoncerterne. Fordi de udgør en meget lyttet del af P2’s sendeflade. Derfor kunne man torsdag aften i sin radio opleve pianisten Katrine Gislinge spille magiske nocturner skrevet af hendes mand, komponisten Bent Sørensen.

Bent Sørensen blev i denne uge præsenteret som dette års P2-kunstner. Det betyder blandt andet, at han er på vej med en ny koncert for klaver og orkester, skrevet til Gislinge og DR’s symfoniorkester, som de skal opføre, når corona igen tillader den slags.

Katrine Gislinge spillede de intime nocturner i en stemning så fortættet og fortryllet, at det kunne mærkes ud gennem højttalerne. Den sidste nocturne hed ’Og solen står op’. Bent Sørensen har altid haft det sådan, at hans lavmælte, drømmende musik er forbundet med natten. I mørket og den totale stilhed bliver selv de mindste lyde store og antager en ny vigtighed. Et tonefald. Et simpelt interval mellem to toner. En melodi, der pludselig minder om Schumann. Eller, som her, om Brahms.