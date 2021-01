'House of Cards'-skaber skal forvandle populært brætspil til ny serie

’Risk’ som brætspil er alle sommerhusfamiliers yndede syssel på regnvejrseftermiddage. For spillere fra 10 år og opefter.

Og nu skal det omgøres til en tv-serie, røber mediemagasinet IndieWire, der annoncerer, at tv-serien ’Risk’ skal skabes af Beau Willimon, manden bag den populære serie om politiske rovdyr, ’House of Cards’.

I spillet ’Risk’ kæmper to til seks kombattanter om verdensherredømmet, og det lyder jo lidt som ’Game of Thrones’. For at opnå sit mål skal man udøve lige mål af diplomati, taktik og erobringsiver. Det kan sagtens tage en dag at spille ’Risk’, men vi må gå ud fra, at Entertainment One, Willimons produktionsselskab, tænker i endnu længere tidsspan. Entertainment One er allerede involveret i produktion og distribution af legetøj.

Om det bliver Djenghis Khan, dronning Victoria, Hitler eller helt nyopfundne karakterer, der driver handlingen i gang i ’Risk’, vides endnu ikke.

Beau Willimon står også bag ungdomsserien ’Grand Army’ og dramaserien ’The First’, hvor Sean Penn leder en gruppe astronauter, som forsøger at blive de første mennesker på Mars.

»Med Beau har vi fundet en forrygende kombination af ekstraordinær producent, enestående manuskriptforfatter og stor fan af ’Risk’. Vi kan ikke vente med at gentænke brandet«, udtaler Michael Lombardo, chef for Global Television hos eOne.