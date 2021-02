Hun har givet svirp til normalitetsgrøden i et halvt århundrede

Fra den opulente fru skibsreder Percy Plask-Plaskenskjold og til den mildest talt noget mere selvudslettende Connie Knudsen. Fra Herman Bangs Irene Holm over skuespillerdivaen Sarah Bernhardt til den sødladne frk. Marguerite, der viser sig at være superhysteriker. Anne Marie Helger har været viden om i dansk showbizz og givet svirp til det, hun selv kalder normalitetsgrøden. Og her skabt et uforglemmeligt galleri af helt særlige karakterer og personligheder.

»Sin tids mest grovkornet humoristiske førstedame«, er Helger blevet benævnt. Selv kalder hun sig nu om stunder »skuespillerinde, forfatter og aktivøse«.