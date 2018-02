Anne Marie Helger vil gense Aalborg anno 1968 Skuespillerinden er ikke vild med »lange distancerejser«, men den nordjyske by har en særlig plads i hendes hjerte, og Zürich er hun nødt til at besøge.

Aalborg står højt på Anne Maries Helgers ønskeseddel over rejser, som skal markere 50-året for ungdomsoprøret i 1968. I virkeligheden bryder hun sig ikke om at rejse, men er »en rigtig hjemmefødning, der elsker det nordiske«.