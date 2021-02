Publikum faldt fra. Og fra: Stor streaming-satsning blev kvalt af dårlig lyd og et sløjt take på Herman Bang

Næsten et år efter den første nedlukning kunne man i weekenden se både et dansk og et udenlandsk eksempel på teater i en coronatid. Men hverken ’Tine’ på Aalborg Teater eller ’Idioten’ på Dramaten overbeviste om, at teatret kan få et meningsfuldt digitalt liv.