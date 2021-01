Omar Sy fra 'De urørlige' er fabelagtig som charmerende tyv i ny Netflix-serie

Kan man både være forbryder og en helt? Tjah. Homers Odysseus var begge dele, og hos Shakespeare finder man også tvetydige typer. Hele Danmarks vaneforbryder Egon Olsen hører også til i kategorien, om end i den mere (tragi)komiske ende. Men en af de førhen mest elskede skurke-helte-figurer er forklædningskunstneren og gentleman-tyven, der med sin højt udviklede situationsfornemmelse og sans for strategi samt indlevelsesevne spiller borgermusikken et puds, inden han som en Rød Pimpernell fordufter med sit bytte.

Franske Maurice Leblanc skrev i første halvdel af det tyvende århundrede et antal fortællinger om en sådan, nemlig Arsène Lupin. Og det er denne figur, der ligger til grund for makkerparret Georges Kay og Francois Uzans kulørte serie ’Lupin’.

Hovedpersonen er den senegalesiske immigrant Assane Diop, der tjener sit udkomme ved at snøre rige mennesker med en kombination af massiv charme og pletfri manerer, han har lært på den dyre overklasseskole, hvor han fik sin uddannelse, efter at hans far begik selvmord i et fængsel, uskyldigt dømt for juveltyveri fra sin stenrige arbejdsgiver, familien Pellegrini.

Egentlig havde faren, der var et ærligt, arbejdsomt og gudfrygtigt menneske, tilstået sin brøde, inden han tog strikken om halsen i sin celle. Hvilket hans søn sådan set havde affundet sig med. Men efter et smågenialt kup, hvor han stjæler en ufatteligt kostbar juvelhalskæde fra en auktion i intet mindre end Musée du Louvre, finder han ud af, at farmand blev framet, og at det nok var patron Pellegrini, der stod bag i sin tid.