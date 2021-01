Henrik Palle er solgt til skæv tv-serie: Her får man et par friaftner med brutal vold, blottede barme og masser af smøger

Hævn er som bekendt en ret, der skal serveres kold. Og om det handler en af litteraturhistoriens mest vidunderlige og mest parafraserede fortællinger, nemlig Alexandre Dumas’ ’Greven af Monte Cristo’ fra 1844.

Igen og igen har forfattere genbrugt historien om den ædelmodige Edmond Dantes, der bliver offer for et grimt komplot og idømmes livsvarigt fængsel for at være bonapartist, men efter 14 års indespærring flygter, vender tilbage og tager en grum hævn over dem, der var skyld i hans vanskæbne.