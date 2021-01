»En tynd, sort kvinde – nedstammet fra slaver og opfostret af en enlig mor – som kan drømme om at blive præsident for blot for at finde sig selv recitere for én«.

Med sine 22 år skrev Amanda Gorman sig onsdag ind i historiebøgerne som den sjette og yngste digter, der har optrådt ved indsættelsen af en amerikansk præsident.

Under ceremonien i Washington D.C. læste hun sit digt ’The Hill We Climb’ op for præsident Joe Biden, de øvrige deltagere og tv-seere over hele verden.

»When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade«, indledte hun fra talerstolen bag det skudsikre glas.

Hun har sagt til The New York Times, at hun var halvt færdig med digtet, da Trump-tilhængere 6. januar stormede Kongressen.

I digtet refererer hun til den dystre hændelse med linjerne: