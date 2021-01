Hvis du ikke har hørt om Amanda Gorman, så er det på tide. Internettet er i ekstase

Da den 22-årige digter Amanda Gorman trådte op på talerstolen til Joe Bidens indsættelsesceremoni, var der stille foran United States Capitol – publikum var erstattet af amerikanske flag, der skulle repræsentere de amerikanere, der er døde af covid-19 – men hvis man kunne høre, hvad der foregik på sociale medier under den seks minutter lange recitation af Gormans digt, ville det have været øredøvende jubelbrøl.

»Wauuuw. Det her digt. Den her tale. Vil blive stof til mange analyser og eksaminer. Amanda Gorman. Hende skal jeg følge!«, skrev Sofie Carsten Nielsen (R) på Twitter.

Og den radikale politiker er ikke den eneste, der vil høre mere fra den unge digter. Inden indsættelsesceremonien havde Amanda Gorman knap 20.000 følgere på Twitter og 100.000 følgere på Instagram. Da hun reciterede det sidste ord i digtet var følgerskaren begge steder mere end fordoblet – og hendes navn er lige nu en af de største trends på Twitter.

I skrivende stund har Amanda Gorman 802.000 følgere på Instagram og 510.000 følgere på Twitter.

Amanda Gorman er den sjette digter, der har reciteret et digt til en indsættelsesceremoni – og med sine kun 22 år er hun også den yngste. Gorman er født og opvokset i Los Angeles, og hun har studeret sociologi på Harvard University. Ifølge The Guardian var det Jill Biden, den nye amerikanske førstedame, der foreslog, at Gorman skulle skrive et digt til lejligheden.