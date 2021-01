Hvem er det lille menneske i kanariegul dragt, der bliver hyldet som en stjerne?

Hvem er det lille menneske i kanariegul dragt, der træder frem til mikrofonen?

En poet af dimensioner at dømme efter reaktionerne.

Da 22-årige Amanda Gorman onsdag overtog scenen i Washington, D. C., efter at Joe Biden havde aflagt ed som USA’s 46. præsident, fremførte hun med klar, velmoduleret og intens stemme sit fem minutter lange digt ’The Hill We Climb’. Et digt om et nyt daggry og om et lys af håb. Et digt om, at amerikanerne »som folk vil rejse os, forslåede og smukke«.

Og hun talte sig direkte ind i kroppene på tilhørere verden over, som straks lod deres profiler på de sociale medier flyde over med begejstring og ros til den unge poet.