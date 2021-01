Hvorfor skal kongen være mere værd end dronningen?: Nu kommer de kønsneutrale spillekort

Hvorfor er en konge mere værd end en dronning i kortspil?

Sådan tænkte den 23-årige psykologistuderende Indy Mellink fra Holland, sidste sommer, da hun skulle forklare et kortspil til sine kusiner.

Derfor har hun nu designet et kønsneutralt kortspil for at gøre op med den årelange tradition med kønsbaseret ulighed i spillekort, hvor mænd pointmæssigt og værdimæssigt rangeres over kvinder.

Sådan skriver Reuters.

»Når vi har dette hierarki, hvor kongen er mere værd end dronningen, vil denne diskrete form for forskelsbehandling påvirke mennesker i deres daglige liv, fordi det bare er en anden måde at sige på: »Hey, du er af mindre betydning. Selv mindre forskelsbehandling som dette spiller en stor rolle«, siger designeren bag det nye kortsæt i et interview.

I det nydesignede spillekort er billederne af kongen, dronningen og knægten i stedet udskiftet med guldbarrer, sølvmønter og bronzeskjolde.

Foto: Eva Plevier/Ritzau Scanpix Sådan ser de kønsneutrale kort ud.

De 50 første fremstillede kortdæk blev hurtigt afsat til venner og familie. Men så begyndte Mellink at producere flere og sælge dem online.

Inden for få måneder har hun solgt omkring 1.500 kortspil, blandt andet til købere i Belgien, Tyskland, Frankrig og USA.

Men det er ikke ligefrem alle, der forstår behovet for kønsneutrale spillekort.

»Jeg har spillet bridge i 36 år, og jeg har aldrig hørt om nogen, der mener, at dronningen og knægten er mindre værd end kongen. Aldrig«, siger Hans Kelder, der er medlem af den hollandske bridgeforening i en video.