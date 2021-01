Glastonbury Festival aflyses på grund af corona

Glastonbury Festival kommer ikke til at finde sted i år, oplyser arrangørerne af den engelske musikfestival i en meddelelse.

Musikfestivalen skulle have fundet sted fra 23. til 27. juni i år. Men det bliver altså ikke til noget på grund af coronasituationen.

Dermed var det rigtigt, da sangerinden Mel B for to uger siden kom til at afsløre, at festivalen ville blive aflyst.

I et radiointerview fortalte hun, at Spice Girls, som sangerinden er en del af, skulle have spillet en jubilæumskoncert på festivalen, men at det var blevet aflyst.

»Jeg ved, at Glastonbury er blevet aflyst, så der er mange store sceneoptrædener, der igen i år er på pause. Det er trist, men vi er nødt til at få denne virus under kontrol«, sagde sangeren ifølge The Guardian.

I den forbindelse meldte festivalen ud, at det bestemt ikke var aflyst, men gjorde samtidig opmærksom på, at alt var åbent. Også en aflysning.

Hvad med Roskilde?

Det er andet år i træk, at Glastonbury aflyses. Flere festivaler i Storbritannien har allerede annonceret programmet for 2021.

Det gælder eksempelvis festivalerne i Reading og Isle of Wight, som endnu ikke har meldt andet ud, end at de stadig har planer om at fortsætte som planlagt.

I Danmark har Roskilde Festival, der finder sted omkring samme tidspunkt, som Glastonbury skulle have fundet sted, meldt ud, at de stadig satser på at kunne invitere 100.000 gæster til musik og fadøl (og coronatest) på dyrskuepladsen uden for Roskilde.

I forbindelse med, at de danske sundhedsmyndigheder meldte ud, at alle Danmarks borgere efter planen er tilbudt vaccine mod corona, når Roskilde Festival begynder i slutningen af juni sagde festivalens direktør således:

»Det er en meget positiv nyhed, at der nu er skitseret en plan for at vaccinere alle danskere i første halvdel af 2021. Vi har også lært af de seneste otte måneder, at situationen hele tiden forandrer sig, og at vi derfor skal arbejde i flere forskellige scenarier«, sagde hun i den forbindelse.