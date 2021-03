Den dufter vidunderligt. Men kig lige på flakonen. Chanel No. 5. er et designikon

Det er nok Hollywood-stjernen Marilyn Monroes begejstring for Chanel No. 5, som de fleste forbinder med den franske parfume. Hun sov ikke i andet, fortalte hun pressen i begyndelsen af 1950’erne, og så kunne man selv få lov at forestille sig, hvordan hun gik nøgen – og velduftende – i seng hver aften.

Her i foråret er det 100 år siden, at modeskaberen Coco Chanel (1883-1971) lancerede sin parfume, der fik navnet No. 5, fordi hun fik parfumemageren Ernest Beaux til at fremstille en hel stribe dufte, som hun kunne vælge imellem.