Noréns mest kontroversielle teaterstykke kulminerede uden for scenen med et drab på to betjente

Lars Norén besluttede i 1999 at opføre et opsigtvækkende teaterstykke som led i et resocialiseringsprogram for tre langtidsindsatte. Det førte til anklager om at fungere som et nynazistisk talerør og endte ud i et koldblodigt mord på to politibetjente.