DR beskyldes for at promovere nyt pornomedie

I foråret blev influenceren Fie Laursen stærkt kritiseret af både kendte danskere som Sofie Linde og politikere for at reklamere for datingsitet Sugardating til sine mange unge følgere på Instagram.

Og i en ny dokumentarserie på DR 3 følger man Fie Laursen, mens shitstormen raser. Her når hun i afsnit 3 frem til den erkendelse, at hun ikke bør reklamere for skadelige ting for sine mindreårige følgere på Instagram.

Til gengæld har hun i sidste afsnit af serien fundet en ny måde at tjene penge på. Hun sælger erotiske og pornografiske fotografier og videoer af sig selv på det sociale medie OnlyFans. Hun kalder det verdens bedste, nemmeste og fedeste job i dokumentaren. Og fortæller, at hun kan tjene 45.000 kroner på en enkelt video af sine fødder.