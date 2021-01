Nekrolog: Hun nægtede at spille narkomaner, ludere og tjenestepiger

Det er kun et år siden, jeg sad og så ABC-serien ’How to Get Away with Murder’, der ligger på Netflix. Pludselig melder Viola Davis’ filmmor sig for at få sat skik på sin datters liv, der er ved at gå til i druk og selvhad.

Moren spilles af den da 95-årige Cicely Tyson, men hun kunne ligeså godt have været Greta Garbo, så tyst som der blev rundt om hende.