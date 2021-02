500 år gammel statue af gudinde fundet af ufrivillig amatørarkæolog

Egentlig var Cesar Cabrera ifølge nyhedsbureauet Reuters bare ved at plante vandmeloner på sin families gård i det sydøstlige Mexico, da han stødte på et hjørne af en sandstensblok.

Det blev begyndelsen på et amatørarkæologisk eventyr, der betød, at Cabrera og nogle venner et par uger senere kunne løfte en statue i fuld menneskestørrelse op af hullet i marken.

Efter selv at have turneret rundt på Google mente landmanden at kunne slå fast, at han nok havde fundet en gudinde for begær fra den mexicanske huaxteker-kultur.

Foto: Mexico's Inah/Ritzau Scanpix

Og det er ikke helt ved siden af, mener eksperter ifølge Reuters. Den fjerprydede kvindefigur forestiller med stor sandsynlighed en adelskvinde, eventuelt en dronning, fra huaxteker-kulturen og er omkring 500 år gammel.

Kulturen er ikke så kendt som aztekerne i dag, og det blev også huaxteker-kulturens skæbne at blive underlagt aztekerriget, som til gengæld adopterede en del af kulturens billedsprog og nød godt af blandt andet bomuldsproduktionen i det varme område.

Den står stadig derhjemme

Til Reuters siger Kim Richter, der er ekspert i huaxteker-kulturens kunst ved Getty Research Institute i Los Angeles, at kulturen er meget underbelyst, sin helt unikke kunst taget i betragtning.

Richter siger, at en meget stor del af skattene er blevet plyndret op gennem 1800- og 1900-årene af blandt andet den engelske flåde og af geologer, der har lavet forundersøgelser for olieindustrien.

Af samme årsag kan man se en stor samling af huaxteker-kulturens naturalistiske billedhuggertradition på British Museum.

Ifølge flere eksperter siger det faktum, at det er en landmand – som forresten stadig har statuen stående derhjemme – der skal finde og gøre opmærksom på så vigtig en kulturel skat, meget om den mexicanske regerings forhold til landets fortid.

I Mexico er der over de senere år blevet skåret ned på bevillinger til arkæologiske udgravninger, og flere udgravninger har set sig nødsaget til at lukke, skriver Reuters.