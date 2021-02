Politiken og tv-selskab vil afdække sexisme på TV 2

Politiken og produktionsselskabet Impact TV vil i fællesskab afdække sexisme, sexchikane og magtmisbrug på TV 2.

Der er tale om et journalistisk samarbejde, som skal kaste lys over de mulige mangeårige problemer på tv-stationen, som TV 2 selv i efteråret har undersøgt i en advokatundersøgelse og ville afdække i en nu skrinlagt tv-dokumentar.

Advokatundersøgelsen fik konsekvenser for flere ansatte på TV 2, som er stoppet eller har fået andre sanktioner.

Vært på TV 2 News Jens Gaardbo forlod kanalen, fordi han havde udvist »dårlig dømmekraft« i sin tid som nyhedschef. Og vært på Go’ Aften Live Jes Dorph-Petersen blev fjernet fra skærmen, fordi han ifølge TV 2 har udøvet sexchikane i to tilfælde for 18 og 20 år siden.

Senest har det skabt intern uro på TV 2, at en dokumentar om sexisme og krænkelser på TV 2 selv er blevet lagt ned af TV 2-ledelsen. Begrundelsen har blandt andet lydt, at TV 2 ikke troværdigt kan undersøge sig selv. Det fik 222 medarbejdere til at underskrive et protestbrev til ledelsen.

Politiken og Impact TV overtager dog ikke materiale fra TV 2. Der nedsættes en fælles redaktion, som starter afdækningen og optagelserne forfra.

Chefredaktør: Uklart hvor det ender

Politiken og Impact TV har tidligere samarbejdet om det undersøgende projekt ’De misbrugte filmbørn’ og arbejder på denne historie sammen med en af journalisterne, som har arbejdet på TV2-dokumentaren om sexisme og krænkelser. Journalisten er nu ansat hos Impact TV.

»Vi ser frem til samarbejdet med Impact TV. Der er talt tilstrækkeligt om alt det, der er gået forud. Nu går vi i gang med arbejdet og researchen, og det er i sagens natur for tidligt at sige, hvor det fører hen«, siger Politikens chefredaktør Christian Jensen.

Hvorfor overtager Politiken ikke TV 2’s arbejde?

»Vi har ikke lavet en aftale med TV 2. Vi har lavet en aftale med Impact om at starte forfra på en afdækning af problemerne med magtmisbrug og seksuel chikane på TV 2. Nu går vi i gang med arbejdet, og det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor det ender«.

Hvorfor er en journalist fra TV 2 med i projektet?

»Der er tale om en dygtig tilrettelægger, der har arbejdet på TV 2-dokumentaren. Hun har nu valgt at sige op og er blevet ansat på Impact. Hun kommer til at blive en del af den fælles redaktion, vi nu nedsætter sammen med Impact«.

Har I kilderne bag TV 2-dokumentaren med?

»Hverken i denne eller andre sammenhænge vil jeg udtale mig om vores kilder«.

Hvorfor ikke?

»Det følger af den helt almindelige kildebeskyttelse. Det står alle frit for at undersøge forholdene på TV 2«.

Hvorfor synes Politiken, det er væsentligt at undersøge sexisme på et andet medie? Der har jo også været sager på Politiken?

»Vi har fra begyndelsen været helt åbne om, at vi på Politiken selv har problemer med sexisme. Det er vi i gang med at undersøge og tage et nødvendigt selvopgør med. Det er vores opgave som ledelse at håndtere vores egne problemer samtidig med, at vi journalistisk løfter en af tidens vigtigste samfundsdebatter«.

Det er Politiken, som er redaktionelt ansvarlig og har udgivelsesansvaret for hele projektet.