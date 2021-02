Hvem tør sætte sig i de to varmeste stole i kulturens verden netop nu?

Blokader, bustetyveri og rektorfyringer. Gule veste, krænkelsessager og »rematerialisering« af Frederik V efter en omdiskuteret dukkert i havnen.

Der er i de seneste år blevet sat ild til debatten om kunstskolerne med en noget mere potent optændingsvæske end tidlige tiders trakasserier om økonomisk udsultning og øgede administrative krav.

Temaerne kender vi fra den øvrige kultur- og samfundsdebat. Det handler om håndværk over for akademisering og internationalisering, #MeToo og ikke mindst identitetspolitik.

Morten Messerschmidt (DF) er så bestyrtet over busteballaden på Kunstakademiet, at han i et debatindlæg i Politiken har foreslået »at flytte skolen til Nakskov for at blive løsrevet fra hovedstadens identitetspolitiske sump og blive sat fri i et smukt landdistrikt.«