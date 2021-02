Kræver omtælling, hvis han ikke vinder pris: 'Borat'-skuespiller fortsætter med at drille Trumps advokat

Man skal ikke slå på nogen, der ligger ned, siger man. Men der er mange måder at ligge ned på. Og nogle af dem ser sjovere ud end andre. Og så kan det altså være svært ikke at give sig selv lov at trække lidt på smilebåndet.

Med lyd på.

Det er så den pæne måde at sige, at Sacha Baron Cohen, skuespilleren bag den sexistiske og fordomsfulde komiske figur Borat med en rap bemærkning har føjet spot til skade, som man siger, over for Rudy Giuliani, den tidligere borgmester i New York, personlig advokat for ekspræsident Donald Trump og en mand, som Sacha Baron Cohen i forvejen ikke ligefrem har gjort sig unødig umage for at smigre.

Filmen ’Borat 2’ er netop blevet nomineret til tre Golden Globes – for bedste film, bedste skuespiller og bedste kvindelige skuespiller. Samtidig er Sacha Baron Cohen nomineret for sin rolle som aktivisten Abbie Hoffman i Aaron Sorkins retssalsdrama ’The Trial of the Chicago 7’.

Hvilket han da heller ikke ligefrem er utilfreds med.

Ifølge en erklæring, han udsendte, er han »overvældet af det »latterlige« antal nomineringer. Men så magtede han heller ikke at opholde sig længere i alvorens kedsommelige korridorer og skred direkte til at skrive, at han er så beæret, at han »i det tilfælde, at vi ikke vinder, lover at hyre Rudy Giuliani til at udfordre resultatet«.

Hvilket andre som bekendt har haft beskedent held med.

Den lille, ufine eftertackling er nu ikke alene en hilsen til Giuliani i forbindelse med hans lettere opkogte påstande om, at Donald Trump blev berøvet valgsejren ved præsidentvalget i november. Ved ét berømt pressemøde, vil nogle huske, med en mørk stribe løbende ned ad kinden – efter alt at dømme en uhellig alliance mellem sved og hårfarve.

Cohens bemærkning var i lige så høj grad en henvisning til en scene i den nu nominerede Borat-film, hvor samme Giuliani – uden at vide, at han medvirkede i en film – lod sig interviewe af den unge skuespiller Maria Bakalova og, efter at de var gået op på Giulianis hotelværelse, for rullende kamera blev afbrudt af Borat, da advokaten lå på ryggen i sin seng med hånden nede i bukserne.

Hvilket Giuliani selv senere forklarede med, at han var i færd med at stoppe skjorten tilbage i bukserne, efter at han havde fjernet optageudstyret. Og understregede, at han på intet tidspunkt havde opført sig upassende under interviewet.

Og hvis det er korrekt, kan det vel sådan set også godt være, at Trump i virkeligheden vandt valget.