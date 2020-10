5 hjerter: Borat griber amerikanerne om bollerne, men det er svært at lave grin med et USA, der er blevet en parodi på sig selv

Hvad laver Rudy Giulianis hånd egentlig dybt nede i bukserne, i øjeblikket efter en ung kvindelig journalist har interviewet ham, og hun endnu er i lokalet?

Roder han rundt i løgsækken for at se, om der er grobund for sexy times med hende, han lige har bedt om telefonnummer og adresse på, også selvom hun kunne være hans barnebarn? Det ser uvægerligt sådan ud, men alt kan jo lade sig gøre på film og ikke mindst, når det er Borat aka Sacha Baron Cohen, der står bag. Scenen med Donalds Trumps personlige advokat og tidligere New York-borgmester er en af dem, der nok skal få både beundrere og foragtere af Borat til at flokkes om den nye film. Selv forklarer Giuliani scenen med, at han stoppede sin skjorte ned i bukserne efter han havde fjernet den mikrofon, der var blevet hæftet på ham til interviewet. Det er da også tydeligt, at der er klippet godt og grundigt i både billede og lyd. Men scenen fungerer fremragende som illustration på det gammelgrisede kvindesyn, som præger selv de øverste i amerikansk politik i dag, og som er noget af det, som den nye Boratfilm både afslører og baserer sin komik på.

Der er gået 14 år, siden den første film om Borat fik hele verdens kiropraktorer på overarbejde. Tæer skulle rettes ud, efter at den britiske komiker havde givet den som den vildt grænseoverskridende journalist Borat Sagdiyev fra Kazakhstan, der rejste til Amerika for at lave film om ’verdens bedste land, the US and A’.