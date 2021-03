Dybvaaad har altid sin egen røv i klaskehøjde

40 ÅR I DAG:

For nylig kunne en tabloidavis forkynde, at Tobias Dybvad, komiker, tv-vært, børnebogsforfatter med mere, hørte til blandt de absolut mest velhavende i den danske underholdningsbranche. Og det kunne læserne så sidde og fornøje sig småforarget over. Hvis altså ikke de, som denne fødselsdagsomtaleskribent, klappede begejstret i hænderne og tænkte: »Godt gået, mester«.

For det er da imponerende, at man kan blive hovedrig på at gøre andre mennesker glade ved at fremhæve, hvordan dumheden sniger sig ind alle vegne i medierne og det samfund, de er en del af.

Det er nemlig – blandt meget andet – Tobias Dybvads game. Da han i sin tid stævnede ud som standupper, hvilket var i begyndelsen af nullerne, skilte han sig ud fra mængden ved at involvere virkeligheden i sin optræden. Han havde slået spunsen af en nærmest uudtømmelig kilde til satire og morskab: de danske avisers læserbrevsspalter i almindelighed og Ekstra Bladets evindeligt bedrevidende og forargede Nationen i særdeleshed.