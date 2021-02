Han gik med »fløjl på toppen som ludere på bordellerne«: I århundreder har historikere diskuteret denne franske konges liv og seksualitet

»Hvorfor er det, som om hver ny generation af unge tror, at det er dem, der har opfundet sex?«, spurgte en ven mig engang. Hvilket jeg selvfølgelig ikke kunne svare på. Men jeg huskede godt, dengang det var os, der fik den gode idé.

Og man kunne driste sig til at tilføje: Hvorfor bilder hver ny generation sig ind, at alt det sjove, det vilde og det frisættende og moderne begyndte med dem? Og at verden indtil da lå træt, forstokket og farveløs hen? Bare fordi deres egneforældre gør det.

Men så har vi heldigvis vores metoder. Et bagkatalog af originaler at præsentere. Et galleri af historiske fantaster, som igennem århundreder har brudt med normer, krydset grænser og fulgt deres egne lyster, så man skal være endog meget moderne for bare at følge nogenlunde med. Og som dermed hales frem som dokumentation for, at heller ikke troen på, at alt sjovt og oprørsk begyndte med en selv, er ny under hverken sol og måne.