Viaplay-ejer runder tre millioner abonnenter i coronaår

Sidste år har den nordiske medievirksomhed Nent haft et mål om at runde tre millioner abonnenter på streamingtjenesten Viaplay.

Den målsætning er indfriet, da selskabet havde 3.020.000 Viaplay-abonnenter ved udgangen af 2020. Det fremgår af årsregnskabet fra Nent.

Målet er blevet indfriet som følge af en stigning på 749.000 abonnenter i løbet af 2020. Bare i de sidste tre måneder af året er antallet af Viaplay-abonnenter steget med 207.000.

Stigningen i antallet af abonnenter kan være blevet hjulpet på vej af udbruddet af coronavirus, der i snart et år har fået folk til i større grad at blive hjemme og blandt andet se film og tv-serier.

»Det har været dejligt at se, at Viaplay og vores andre produkter har været i stand til at underholde millioner af mennesker derhjemme, og vi ser nu frem til at bringe Viaplay til fem nye internationale markeder i år«, siger Anders Jensen, administrerende direktør i Nent, i en skriftlig kommentar til regnskabet.

USA er et af de markeder, hvor Nent planlægger at introducere Viaplay. Det vil efter planen ske mod slutningen af 2021.

Dermed bevæger Viaplay sig ind på hjemmebanen for konkurrenter som blandt andre Netflix, HBO, Amazon Prime Video og Disney+.

De samme konkurrenter har Viaplay i forvejen et indgående kendskab til, da de også er tilgængelige på det nordiske marked.

Trods den store konkurrence på streamingmarkedet har Nent en forventning om, at Viaplay også i 2021 vil lokke flere abonnenter til.

For året er målsætningen at øge antallet af Viaplay-abonnenter med 650.000.

ritzau