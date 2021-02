»Vi er her allerede«: 185 tyske skuespillere 'springer ud' på opsigtsvækkende forside

»Vi er her allerede«.

Sådan står der på forsiden af det seneste nummer af det tyske Süddeutsche Zeitung Magazin, der er et ugentligt tillæg til avisen Süddeutsche Zeitung.

Under den overskrift og under hashtagget #actout kræver 185 tyske skuespillere, der identificerer sig som homoseksuelle, biseksuelle, lesbiske, ikke-binære, queer eller transkønnede, større synlighed og mere diversitet i tyske film, tv-serier og på teaterscener.

Det skriver Deutsche Welle og DR.

Seks af de 185 skuespillere fortæller i magasinet blandt andet om, hvor mange gange de er blevet bedt om at spille, »som om de var heteroseksuelle«, og hvordan deres agenter har rådet dem til ikke at fortælle om deres seksuelle orientering offentligt og heller ikke at tage deres partner med på den røde løber for ikke at afskære sig fra at komme i betragtning til heteroseksuelle roller, skriver Deutsche Welle.

Men nu springer de altså også ud professionelt.

»Vores branche skal stå sammen og afspejle samfundet i al sin mangfoldighed«, skriver skuespillerne blandt andet i et manifest.

Blandt dem er skuespilleren Udo Samel, der spiller politichefen Ernst Gennat i serien ’Babylon Berlin’, Ulrich Matthes, der spiller Goebbels i ’Der Untergang’, og Emma Bading, som spillede hovedrollen i tv- filmen ’Play’ sidste år.

Magasinforsiden er også en hilsen til en berømt forside på det tyske magasin Stern i 1971, hvor 375 kendte og ukendte kvinder fortalte, at de havde fået aborter på et tidspunkt, hvor det stadig var strafbart at afbryde et svangerskab i Tyskland, skriver Deutsche Welle.

Flere tyske kulturinstitutioner har bakket op om initiativet, blandt andre andre Berlins filmfestival Berlinalen.

Også den tyske ambassade i Danmark har delt historien på Twitter.

Manifestet slutter ifølge Deutsche Welle med ordene:

»Vi ser frem til alle de nye historier, vi kan fortælle, og de karakterer, vi kan spille. Verden er under forandring, og vi spiller alle en rolle i den«.