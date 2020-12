»I har blod på hænderne«: Hollywoodstjerne springer ud som transkønnet og sender sønderlemmende kritik mod politikerne

Det har været forvandlingens årti for den amerikanske skuespiller Elliot Page, der er gået fra at være fastlåst i omverdenens forventninger til hans biologiske køn til nu at springe helt ud som nonbinær transkønnet. Vigtigt for alle, mener direktør for LGBTQ+-medie.